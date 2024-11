El fons de reserva de la jubilació canvia les inversions per prepar-se per al primer dèficit

Publicat per Víctor González Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El fons de reserva de la jubilació ha fet canvis en l'estratègia d'invesions per poder afrontar el primer any de dèficit. És a dir, quan calgui retirar diners del fons per pagar les pensions perquè no n'hi ha prou amb les cotitzacions. És per això que la revisió de l'estratègia preveu dedicar el 16% del patrimoni del fons (275 milions d'euros) a renda fixa. Aquesta operació, que aprofita un context favorable d'increment dels tipus d'interès, permetrà fer front als primers reemborsaments que s'hagin de fer en els propers anys, ja que es tracta d'inversions que es poden recuperar a mitjà termini, segons han explicat el president del consell d'administracio de la CASS, Marc Galabert, i el responsable del fons de reserva, Jordi Cinca.

El darrer estudi actuarial de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS), el del 2020, concloïa que el primer dèficit es registraria aquest any. L'increment relatiu del nombre d'assalariats i treballadors per compte propi amb relació al nombre de jubilats i la millora general de la situació econòmica ha endarrerit la data, que haurà de determinar el proper estudi actuarial, encara en redacció. Més enllà dels canvis en l'estretègia d'inversions, el president de la comissió gestora del fons, Jordi Cinca, he fet una crida a reformar el sistema de pensions: "Cal repensar el model de pensions perquè sigui rendible a llarg termini".