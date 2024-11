El lloguer dels pisos del parc públic oscil·larà entre 468 i 690 euros

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El consell de ministres ha fixat un preu de lloguer per als pisos del parc públic que situa en 468 euros al mes el d'un habitatge a Canillo i en 690 euros a un dels quatre que s'han reformat a l'avinguda Verge de Canòlich de Sant Julià. La titular d'Habitatge, Conxita Marsol, ha anunciat les tarifes que s'han calculat a partir d'un preu mitjà de 9,23 euros el metre quadrat que baixa en funció de la distància des del Km 0, com a centre del país, fins a cada edifici d'arrendament de vivendes públiques, i varia segons la superfície de cada habitatge.

Marsol ha explicat que el preu més barat són els 7,80 euros per metre quadrat del bloc de Sant Joan de Caselles de Canillo i el més car per metre quadrat són els 10,42 euros dels d'Andorra la Vella i Escaldes, que costaran 625 euros, i que inclouen els de Roureda de Sansa, del carrer Tobira (antic hotel Àrtic) i els de l'avinguda del Pessebre. Els lloguers finals més elevats seran els dels quatre pisos de l'avinguda Verge de Canòlich de Sant Julià perquè tot i que el preu inicial és 8,87 per metre quadrat euros, més baix que al centre, es tracta d'habitatges més grans que la resta, tenen entre 75 i 80 metres quadrats, i la mitjana de la resta és d'uns 60 metres quadrats.

La ministra ha destacat que el lloguer mensual que pagaran les famílies adjudicatàries d'un habitatge del parc públic mai no superarà el 30% dels ingressos de la llar i si el pis que reben és més car la diferència l'assumirà Afers Socials. I ha anunciat que "en un mes i mig s'ofertaran una setantena de pisos" el que ha incidit que servirà per cobrir les necessitats de les famílies perquè ara mateix l'Institut de l'Habitatge té registrades 69 demandes favorables per obtenir un pis a lloguer assequible.

La previsó del Govern és licitar la setmana vinent els 4 pisos de l'avinguda Verge de Canòlich; a finals de novembre s'ofertaran els 27 pisos de l'antic hotel Àrtic; entre final d'any i principi del 2025 sortiran els 23 de l'immoble de davant de Sant Joan de Caselles i també els 14 de Roureda de Sansa d'Andorra la Vella. La ministra ha recalcat que amb aquestes licitacions "el parc públic de lloguer assequible comença a ser una realitat" i ha indicat que l'any vinent s'ofertarien més de 100 habitatges del parc públic i la resta en els exercicis següents fins assolir la xifra de 500 vivendes a final de la legislatura.

Conxita Marsol ha exposat que tarifes s'han de situar un 25% per sota del preu de mercat que s'ha fixat en 16,60 euros el metre quadrat, el que suposaria un preu de 12,42 euros, que s'han rebaixat amb els càlculs del Govern sobre el principi d'estabilitat financera i tenint en compte que l'executiu no ha de fer negoci cobrant lloguers.

27.000 metres quadrats d'habitatges

Marsol ha detallat els números que ha fet el Govern per fixar els preus. La inversió total per adquirir, reformar i construir pisos ascendeix a uns 73 milions, sense sumar els del Cedre per l'acord amb el comú de la capital, ni els de la Borda Nova 2 ni els de la Massana, el que suposa que la inversió "pujarà molt més", tot i que no s'encariran els lloguers, ha recalcat la ministra. El valor del sòl com actiu que quedar per a l'Estat és de 10 milions i el cost del manteniment, la gestió, explotació i ocupació s'ha establert en 37 milions, amortitzables en 30 anys. I el total dels metres quadrats dels habitatges, sense afegir les zones comunes, és de 27.000 metres quadrats.

La responsable d'Habitatge ha especificat que amb aquests elements la fòrmula seguida ha estat: 97 milions, que resulten, arrodonint, de sumar els 73 del cost i els 37 del manteniment i restar els 10 milions del sòl. Es divideixen entre els 27.000 metres quadrats, entre els 30 anys d'amortització i entre els 12 mesos de l'any. I s'obté el preu de 9,23 euros per metre quadrat al que s'apliquen els coeficients per fixar la tarifa en cada bloc i parròquia.

Altres preus orientatius dels pisos de gestió pública que ha donat Conxita Marsol han estat els 513 euros que costaran els dels edificis de la carretera del coll d'Ordino; 477 euros, els dels blocs de Ribasol a Arinsal; 554 euros, els del carrer René Baluard d'Encamp; 557 euros, els de la carretera general de Sant Julià i 528 euros els del carrer Doctor Palau de la mateixa parròquia. Tots els pisos tenen calefacció elèctrica individual i s'entreguen sense mobles.