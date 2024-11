Black Horse Partners i Creu Roja col·laboren en la construcció d'un hotel social

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Black Horse Partners i Creu Roja Andorrana han ampliat el seu acord de col·laboració, signat l'any passat, per la rehabilitació de l'antic Hotel Peralba per construir un hotel social que "proporcionarà allotjament a persones vulnerables i amb risc d'exclusió social". "Es tracta d'un projecte innovador i de gran impacte social", ha anunciat el director general de la plataforma d'inversió privada, Francesc Bascompte, durant la celebració de la segona edició de la gala social , on també ha assistit el director general de la Creu Roja del Principat, Jordi Fernández.