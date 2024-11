Apapma es torna a constituir, amb Iriarte de president, amb l’objectiu de sobreviure

Apapma torna a formar-se amb l’objectiu de sobreviure i reactivar la massa social. Carles Iriarte, qui ja va ser president en el seu dia, torna al capdavant de l’entitat amb l’objectiu de reactivar-la, ja que “és la degana de la resta d’associacions i era una llàstima que es deixés perdre”, va comentar al Diari. La gran feina que tindrà la junta per davant serà aconseguir que “la gent sàpiga que estem en marxa i deixar de ser els desapareguts” i, un cop els socis es reincorporin al dia a dia d’Apapma, “veurem fins on podem arribar”.

Recuperar la massa social no és una tasca senzilla. Iriarte va explicar que alguns dels afiliats daten del segle passat i que han perdut el contacte amb ells. Per això, el primer pas per tornar a l’activitat serà recuperar-los i després “ja veurem què es pot fer”, va dir el nou president, que ja va advertir que en aquest nou mandat “no agafaré el ritme que tenia anteriorment”. El que vol evitar la nova organització és “caure en el parany de la part administrativa del país, que ens demanaven de participar en diferents comissions consultives on actuàvem en minoria i que, tot i aconseguir avenços a força de picar pedra, acabava per desgastar l’associació”, va lamentar Iriarte.

Una de les carpetes obertes més recents era la lluita contra l’heliport de la Caubella i l’impacte que aquest tindrà sobre la zona. Sobre això, Iriarte va dir que “en principi, tot el que estigui obert ho respectaré i continuaré treballant-hi, però sí que caldrà valorar si obrim més coses”. Tanmateix, va afegir que “personalment, no és un tema en el qual vulgui entrar i ho deixaré en mans de la gent de la junta que n’estigui al corrent”.

Iriarte va assumir el càrrec acompanyat de Remei Silvente com a tresorera i de Manel Prior com a secretari, que també van ser elegits ahir.