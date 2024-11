Andorra participa al Consell d’Europa contra l’explotació i els abusos sexuals infantils

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb motiu del Dia europeu per a la protecció dels infants contra l’explotació i els abusos sexuals, que es commemora cada 18 de novembre, Andorra ha impulsat en el marc del Consell d’Europa –juntament amb Bèlgica, Luxemburg, Mònaco, San Marino i Eslovènia– una declaració conjunta en aquest àmbit. El text ha rebut el suport dels 42 estats membres i de la Unió Europea. Els mateixos sis països promouen des de fa deu anys una declaració coincidint amb aquesta data, dedicant cada any a una temàtica específica dins de la protecció dels infants contra l’explotació i els abusos sexuals. En concret, enguany el manifest incideix en el desenvolupament tecnològic i posa en relleu les amenaces que representen les tecnologies emergents com ara la intel·ligència artificial, la realitat virtual o la innovació robòtica, però també les oportunitats que ofereixen a fi de lluitar contra tots els casos d’explotació i abús sexual envers els infants.