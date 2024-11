Publicat per Àlex Ripoll Verificat per Creat: Actualitzat:

El salari mínim pujarà fins als 1.431 euros. Així ho ha anunciat la ministra d'Economia, Conxita Marsol després del Consell Econòmic i Social. La pujada serà mínim del 4%, depenent de com tanqui l'IPC. Marsol ha explicat que s'espera que tanqui sobre l'1,7, però si al final es tanqués per sobre del 2, la pujada equivaldria al doble de l'IPC. És a dir, si a final d'any l'índex arriba al 2,1, el salari mínim pujaria un 4,2%.

Per la resta de salaris, patronals i sindicats no han arribat a cap acord i dependrà de cada empresa decidir si augmenta els sous. El secretari general de l'Usda, Gabriel Ubach, ha lamentat que no s'hagi arribat a un acord i ha considerat insuficient la pujada del sou mínim, que hauria d'haver arribat als 1.500, ha comentat.

El president de la CEA, Gerard Cadena, ha lamentat no tindre accés a les dades exactes dels salaris per calcular una pujada sectorial. Tanmateix, Cadena ha explicat que la pujada del salari mínim obligarà les empreses a fer crèixer la resta de salaris.