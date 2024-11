Rescatat un ciclista en caure al camí del roc dels Senders

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els bombers han hagut de mobilitzar l'helicòpter a primera hora de la tarda per rescatar un jove ciclista de 28 anys que ha patit una caiguda al camí del roc dels Senders, prop del mirador de la Comella, a Andorra la Vella. El cos ha rebut l'avís, donat per un company de l'accidentat, al voltant de les 15 hores d'aquesta tarda i hi ha destinat una ambulància fins al lloc dels fets, però veient la complicació de la zona on es trobava l'home i els cops a la cama que s'ha fet, han hagut de mobilitzar l'helicòpter, equipat amb bombers del grup de rescat de muntanya, que han aconseguit rescatar el jove i traslladar-lo a l'hospital.