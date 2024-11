Nevades febles demà que baixaran fins als 1.800 metres

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La neu podria arribar demà al país de manera feble. Les precipitacions afectaran el nord del país a partir de la matinada i baixaran fins a la cota 1.800 metres, segons anuncia Meteorologia. Els núvols començaran a agafar protagonisme al migdia i a la nit la nuvolositat serà ja generalitzada per l'entrada d'un front atlàntic.

Les màximes avui es quedaran en 15 graus al centre del país i en 4 graus al Pas de la Casa. Dimecres serà una jornada d'inestabilitat i els registres oscil·laran entre els 6 graus de mínima i els 10 de màxima a Andorra la Vella, i entre 4 graus negatius i 1 grau negatiu a la vila fronterera amb França.

La previsió indica que dijous baixaran un grau més les temperatures al centre i no hi haurà precipitacions. El fred serà més intens divendres amb l'arribada d'una nova pertorbació que tornarà a situar la cota de neu en 1.800 metres al nord de matinada i en les primeres hores del dia, per deixar de nou pas al sol, segons assenyalen els pronòstics avui.