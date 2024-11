La manifestació per l’habitatge del 6 de desembre a la Seu començarà a les sis de la tarda

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La protesta per exigir un habitatge digne organitzada per Pirineu Viu i per la Coordinadora de l’Habitatge el divendres 6 de desembre a la Seu d’Urgell es farà a les 18 hores. La mobilització es fa en una jornada festiva a Espanya per la celebració del dia de la Constitució espanyola i es preveuen actes des del migdia, amb xerrades i jocs per a la canalla a l’Ateneu Alt Urgell, fins a la nit amb els concerts que es prolongaran fins a les dues de la matinada al Poliesportiu de la capital de l’Alt Urgell. Els organitzadors anuncien a més un dinar popular a dos quarts de tres de la tarda i un sopar popular a dos quarts de nou de la nit a l’Ateneu Alt Urgell, entre d’altres activitats.