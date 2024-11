Accions d'Andorra Telecom per millorar el benestar digital de les famílies

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra Telecom i l'Associació de Pares i Mares de l'escola andorrana (AMPAEA) han signat un conveni de col·laboració amb l'objectiu de sumar esforços en la divulgació de les iniciatives que cada entitat està desenvolupant al voltant del benestar digital. Les entitats informen que la seva voluntat és fer una escolta activa de les famílies per identificar els principals neguits i dificultats que tenen al voltant d'un bon ús d'internet i les pantalles a casa.

Jordi Nadal, director general d’Andorra Telecom, ha ressaltat que “aquest conveni ens ajudarà a apropar-nos més a les famílies i conèixer els neguits i les dificultats que tenen per aplicar unes bones pràctiques en l’ús d’Internet, i també ens permetrà divulgar d’una forma més directa les iniciatives que en aquest àmbit estem desenvolupant.”

Des de l’AMPAEA, associació que representa a 4.300 alumnes del país, la seva presidenta, Susagna Venable, ha agraït a Andorra Telecom l’interès per acompanyar a les famílies per millorar una bona educació digital, “un àmbit en el que moltes famílies es troben superades pel desconeixement i per la velocitat amb què evoluciona la tecnologia”.