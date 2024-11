Govern i Escaldes aporten 40.000 euros per al Fargo

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern i el comú d’Escaldes, amb l’entitat Velles Cases Andorranes, van renovar ahir l’acord de col·laboració per culminar la restauració del Dodge Fargo. La ministra de Cultura, Mònica Bonell, i la cònsol major, Rosa Gili, van rubricar el conveni, que afegeix una addenda que implica que cada administració aporti 20.000 euros per seguir amb la recuperació del vehicle. Els treballs consistiran a pintar el cotxe, fabricar i col·locar els vidres i els marcs i també la part mecànica, segons va informar el Govern. “Amb aquesta última aportació ja tindríem el Fargo llest per poder-lo exposar”, va afirmar Bonell. “Preservar la memòria és important i aquest Fargo explica històries que són importants per a molta gent d’Andorra”, va afegir-hi. Rosa Gili va manifestar, al seu torn, que “no vam dubtar a implicar-nos en aquest projecte, que és important per transmetre la nostra història”.