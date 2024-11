Ferit lleu un motorista en un accident a Sant Julià

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un motorista ha resultat ferit lleu aquest matí en un accident a l'avinguda Francesc Cairat número 6 de Sant Julià. La policia ha rebut l'avís a les 11.09 hores i s'ha traslladat al lloc dels fets per atendre el conductor, un home resident de 26 anys, que s'ha accidentat amb la seva motocicleta, de matrícula andorrana i ha hagut de ser traslladat a l'hospital, on ha estat donat d'alta aquest mateix matí amb contusions lleus. En l'incident no s'ha vist implicat cap més vehicle.