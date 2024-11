Èxode pels lloguers desproporcionats

Andorra la Vella viu un èxode de negocis per culpa de l’augment del preu del lloguer dels locals. Durant els últims anys, diversos negocis han hagut de buscar una nova ubicació a la capital (o a Escaldes-Engordany) per poder sobreviure. És el cas de les botigues de moda Bespoke i Ikka’s, la farmàcia Pallarés (abans Mitjavila), la perruqueria Kerala, el comerç especialitzat en objectes de festa Party Fiesta, l’auditora Gaudit, etc. Un dels últims afectats per aquesta situació és el bar de vins i tapes 13,5°, que baixarà la persiana a finals de mes a la seva localització actual (a les galeries Les Llums de Prat de la Creu; es traslladen a Escaldes). Tots aquests negocis esmentats han compartit propietari.

Santagloria és una de les franquícies situades a Prat de la Creu.Fernando Galindo

“Estan trinxant el teixit comercial. És evident”, diuen des d’Ikka’s (que ha passat a ser únicament una immobiliària; abans van ser botiga de moda i immobiliària paral·lelament). “És el pa de cada dia. Ara bé, no tots els propietaris són iguals. No es pot posar tothom al mateix sac”. Aquesta botiga de moda va mantenir-se durant 29 anys al mateix local de Prat de la Creu (primer com a comerç de roba per a nens). “Mai havíem fallat quan tocava pagar”, expressen, “malgrat haver passat èpoques complicades”. Van haver de traslladar-se per un augment desproporcionat del lloguer: “No sortien els números”. El local que ocupaven antigament ara està tancat, buit: “Imagina’t quin preu en deuen demanar”.

La farmàcia Pallarés va patir la mateixa maniobra: una renovació del contracte amb “condicions molt diferents” (a l’alça). “No era sostenible continuar al mateix local”. Primer van estar a la plaça Príncep Benlloch i, “afortunadament”, van poder moure’s a un espai pròxim: a la mateixa avinguda Príncep Benlloch.

L’experiència de la perruqueria Kerala és relativament diferent: el propietari també va incrementar el lloguer dràsticament, però es va ocupar de buscar una nova localització al negoci: “Es van portar malament pel canvi del lloguer, però, per una altra banda, no em puc queixar: ens van reubicar”. Kerala va atendre inicialment a Prat de la Creu (on també hi havia el Party Fiesta, que ara està a l’avinguda Tarragona): “Ens van dir que havíem de passar de pagar 1.500 euros a 6.000. Suposo que ja ho fan així perquè marxis. Només volen restauració”. Ara, però, ni tan sols sembla que es vulgui mantenir l’oferta gastronòmica diferenciada, com és el cas del 13,5°, que ha de mudar-se per una alça desmesurada de l’arrendament que, a més, anava acompanyada d’una renda variable. Les franquícies ho arrasen tot.