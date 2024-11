Una festa per reconèixer la tasca divulgadora del català

Publicat per Agències Ordino Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Auditori Nacional d'Andorra ha acollit aquesta nit els XII Premis Internacionals Ramon Llull, que reconeixen la tasca de persones o entitats per la divulgació de la llengua catalana. La Fundació Ramon Llull, qui entrega els guardons, s'ha encarregat de donar quatre premis, dos dels quals a dos traductors europeus i els altres a dues entitats franceses "per la importància que tant han fet per la cultura, la llengua i la literatura catalana", ha manifestat la directora de la Fundació Ramon Llull, Teresa Colom.

El XII Premi Ramon Llull a la Promoció Internacional de la Creació Catalana ha estat adjudicat per a Ensemble Intercontemporain, una formació musical que es dedica a la interpretació de música del segle XX fins a l'actualitat. El jurat ha valorat que són una referència en "música contemporània i han portat obres de compositors catalans a auditoris de nivell internacional", ha exposat la directora de la Fundació Ramon Llull, Teresa Colom. L'encarregat de recollir el guardó ha estat el violoncel·lista Diego Tosi, qui ha esmentat que a la formació "li agraden els compositors catalans" i que sempre els ha agradat "inspirar-se en autors catalans perquè ofereixen alguna cosa més enllà de les fronteres catalanes", ha declarat Tosi.

El violoncelista de l'Ensemble Intercontemporain, Diego Tosi, ha recollit el XII premi Ramon Llull a la promoció internacional de la creació catalana.Fernando Galindo

El XII Premi Ramon Llull de Traducció Literària se l'ha endut el doctor en traductologia per la Universitat Carolina de Praga, Michal Brabec. La fundació ha explicat que se l'ha escollit per la traducció de la novel·la 'Canto jo i la muntanya balla', de l'escriptora Irene Solà en txec. Colom ha destacat que la traducció ha destacat per la "precisió", "la capacitat de fer entendre el vocabulari" i pel fet que hagi "respectat la poesia del text". Brabec ha afirmat que el premi "significa molt perquè és un reconeixement per la tasca que he fet fins ara". A més, ha comentat que valora el premi com "un reconeixement de tota la catalanística-txeca perquè hi ha una gran tradició de gairebé 150 anys i aquestes dues nacions culturals, el català i el txec, sempre es donava suport mutual, sempre i hi havia una gran sintonia i m'encanta que jo hagi pogut contribuir en aquesta comunicació".

El XII Premi Ramon Llull de Traducció Literària per trajectòria, la Fundació ha guardonat a l'holandès Frans Oosterholt. En aquest cas, es reconeix la tasca divulgadora que ha aportat de la literatura catalana en els Països Baixos, ja que ha executat una vintena de traduccions del català al neerlandès. Especialment, ha parafrasejat obres d'autors del segle XX com Josep Maria Sagarra, Francesc Trabal, Narcís Oller, Miquel de Palol o Mercè Rodoreda, entre d'altres. Oosterholt ha explicat que primer va estudiar el castellà i que més tard va demanar una beca a Madrid l'any 1993 per estudiar modernisme català a la Universitat Autònoma de Barcelona. Va ser després quan va aprendre la llengua catalana a l'escola oficial d'idiomes. "Volia quedar-me a viure a Espanya i com que no trobava feina, vaig començar a escriure a editorials holandeses per si necessitaven alguna traducció en català o castellà, va costar, però vaig traduir novel·les catalanes i castellanes", ha mencionat Oosterholt. A partir d'aquí va començar a fer propostes a les editorials de llibres que no estaven traduïts a l'holandès fins a arribar a l'actualitat.

Finalment, el XXXIII Premi Internacional Ramon Llull de Catalanística i a la Diversitat Cultural ha estat per l'associació francesa Association Française des Catalanistes (AFC). Es tracta d'una entitat cultural acadèmica que treballen per difondre la llengua i la cultura catalana en l'ensenyament superior francès, com en algunes universitats de França, en graus superiors i organitzen seminaris i congressos en català. La presidenta d'aquesta entitat, Immaculada Fàbregas, ha recollit el premi en nom de l'associació. Fàbregas ha declarat que "és un honor rebre aquest premi". A més, ha explicat que tenen entre 16 i 18 universitats franceses on s'ensenya la llengua catalana i que ara mateix tenen "uns 2.000 estudiants de català a França, que representa una quantitat més elevada que la que podem trobar a les universitats a Espanya fora de l'àmbit lingüístic catalanoparlant".

L’acte de lliurament dels premis ha comptat amb actuacions musicals i teatrals de grups de les Illes Balears, Maria Jaume; de Catalunya, Arnau Obiols; i del País Valencià, Tian Gombau. A l’entrega de premis també han assistit representants de les Illes Balears i d’altres institucions del Principat.