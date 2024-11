Els arquitectes acusen de saltar-se la llei els comuns que han fitxat forans

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El conflicte entre el Col·legi d’Arquitectes i els comuns per la revisió dels plans d’urbanisme parroquials s’aguditza. L’entitat professional ha trigat uns dies a respondre les crítiques dels cònsols a les conseqüències del que consideren rigidesa de les normes deontològiques del col·lectiu, però ho ha fet amb duresa. “Les normes deontològiques no suposen cap impediment a la participació dels col·legiats en les revisions de POUP”, assegura el Col·legi en el comunicat difós ahir. “La problemàtica real”, afegeix, “rau en la manca de convocatòria de concursos públics, com s’ha fet habitualment amb les redaccions i revisions de POUP, d’acord amb la Llei de contractació pública. Aquest fet reflecteix la manca de voluntat dels comuns per contractar els professionals del país seguint el marc jurídic andorrà”. I acusen directament els quatre que han fitxat despatxos estrangers d’incomplir la Llei de professions titulades. “Aquesta actuació es considera extremament greu, ja que implica una vulneració directa de la normativa vigent i posa en qüestió el compliment de les garanties legals i professionals que exigeixen les lleis vigents”, denuncien. La darrera parròquia a optar per aquesta fórmula ha sigut Andorra la Vella, que ha contractat un equip de professionals catalans després de traslladar l’oferta al Col·legi d’Arquitectes perquè en fes difusió entre els membres. Fruit d’aquest tràmit els van arribar dues ofertes que no van convèncer. Abans ho havien fet Escaldes, la Massana i Ordino.