Conferència sobre violència infantil a l'esport amb motiu del Dia dels drets dels infants

Govern ha organitzat una conferència titulada 'En l'esport, la violència infantil està fora de joc' amb motiu del Dia internacional dels drets dels infants que se celebra cada 20 de novembre. La conferència anirà a càrrec de Pilar Polo, psicòloga de la fundació Vicky Bernadet, i tindrà lloc el dijous a les 19 hores a la sala d'actes del comú d'Escaldes amb entrada gratuïta.

Demà es repartirà als infants i adolescents de primera i segona ensenyança de tots els centres educatius material per poder treballar sobre la protecció contra la violència.

Andorra impulsa una declaració contra l'explotació infantil al Consell d'Europa

Andorra ha impulsat una declaració conjunta al Consell d'Europa, amb cinc països més, contra l'explotació i els abusos sexuals infantils amb motiu del dia europeu dels infants contra l'explotació i els abusos sexuals, que es commemora cada 18 de novembre. El text ha rebut el suport de 42 estats membres i de la Unió Europea.

El manifest incideix en el desenvolupament tecnològic i posa en relleu les amenaces que representen les tecnologies emergents com ara la intel·ligència artificial, la realitat virtual o la innovació robòtica. La declaració remarca la prioritat de l’educació dels infants per a l’ús adequat de la tecnologia i posa l’accent en la necessitat de reforçar les iniciatives de prevenció i sensibilització dirigides per tots els actors concernits.