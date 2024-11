Concòrdia acusa el Govern de presentar un pressupost “assistencialista” i “sense planificació”

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Concòrdia ha anunciat aquest matí que presentarà una esmena a la totalitat al Projecte de Llei del Pressupost del 2025. L'esmena és "simbòlica" perquè la formació reconeix que no prosperarà, ja que el grup demòcrata compta amb majoria parlamentària. Cerni Escalé, líder del partit i cap de l'oposició, ha manifestat que els pressupostos per a l'any vinent contenen "mesures conjecturals per solucionar problemes estructurals". "Són uns pressupostos sense una orientació clara de la despesa pública", ha dit Escalé, que acusa l'executiu d'actuar a curt termini, "sense planificació". "Cal una política proactiva més que reactiva". Pel que fa a les mesures en matèria d'habitatge, Escalé considera que el Govern ha bastit un pressupost "assistencialista". "Les ajudes no són suficients si no se solucionen els problemes de fons". També en referència al projecte de llei, però entrant en una qüestió més tècnica, Concòrdia ha reprovat que l'entrega de la proposta arribi tard i no es tingui prou temps per obrir un "debat serè".

Quant a l’orientació de la formació davant l’acord d’associació, Escalé ha tornat a insistir que el posicionament de Concòrdia és el del “‘no’ amb matisos”. “Tenim una posició europositiva”, ha afegit. Concòrdia donarà una primera conferència per exposar la seva postura amb detall el dia 2 de desembre. En aquest cas, s’abordarà la perspectiva econòmica del pacte amb la Unió Europea. El partit ha convidat l’economista català Miquel Puig –un dels seus assessors col·laboradors– a participar-hi.