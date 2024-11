El Col·legi d'Economistes organitza un debat sobre l'acord d'associació

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'acord d'associació amb la Unió Europea és el tema del debat que ha organitzat el Col·legi d'Economistes per al 12 de desembre a partir de les 18.30 hores al Centre de Congressos. L'acte comptarà amb sis ponents per analitzar el que representa per a Andorra l'acostament europeu. L'exministre Gilbert Saboya, el conseller general de Concòrdia Pol Bartolomé, l'empresari Albert Gomà, l'exdiputat català al parlament europeu Ramon Tremosa, el notari Joan Carles Rodríguez Miñana i l'economista Maria Cosan participaran en el debat que serà moderat pel director general del Diari d'Andorra, Ignasi de Planell.

L'entrada a l'acte és lliure i gratuïta però cal fer inscripció prèvia des del web del Col·legi d'Economistes.