Andorra reforçarà el compromís per reduir emissions de CO2 per al 2035

Andorra té previst actualitzar l'any que ve els compromisos de reducció d'emissions de CO2 per a l'horitzó 2035 amb l'objectiu de "ser més ambiciosos i incrementar el percentatge de reducció respecte als nivells d'emissió que Andorra va assolir el 2005, el punt més alt registrat al Principat", segons ha anunciat el secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, a Bakú. Forné ha intervingut avui en la sessió plenària d’alt nivell a la Conferència sobre el canvi climàtic de les Nacions Unides (COP29) que se celebra a la capital de l’Azerbaidjan on ha assegurat que "entenem que la consecució dels objectius globals de l'agenda 2030, com els objectius de desenvolupament sostenible, s'han de fonamentar en el multilateralisme que ofereix aquesta COP".

L'actualització que preveu fer Andorra alinea el país amb les metes de l'Acord de París per contribuir en la limitació de l'increment de temperatura global a 1,5 graus i ha alertat dels impactes del canvi climàtic a nivell global i local, com és el cas de les muntanyes que ha considerat especialment vulnerables, segons informa el Govern en un comunicat. Forné ha recordat que l'hivern passat va ser el més càlid mai registrat al Principat i ha afirmat que per a un país de muntanya on el pilar econòmic és el turisme "és una dada alarmant". I ha afegit que els estudis indiquen que al Pirineu l'augment de temperatura mitjana és superior al de l'entorn i arriba a gairebé 2 graus des del 1959. El secretari d'Estat ha remarcat que Andorra "Creiem fermament que cada país, independentment de la seva mida i impacte global, té un paper crucial per contribuir a mantenir l'objectiu d'1,5 graus".

Agència Internacional de l'Energia

Forné ha mantingut una primera reunió de contacte amb l’Agència Internacional de l’Energia (IEA) en una trobada amb la responsable del treball amb països no membres, Talya Vatman. La reunió s'ha celebrat per avaluar la possible adhesió d’Andorra a l’organisme internacional i així poder generar noves sinergies entre les dues institucions, segons explica el Govern. I argumenta que formar part de la IEA permetria alinear l’estadística energètica d’Andorra amb els estàndards internacionals i millorar l’inventari d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i Andorra també es podria aprofitar de les formacions i capacitacions que ofereix l’organisme.