Andorra i Catalunya acorden intensificar les bones relacions en l’àmbit de la cultura

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha rebut la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández, aquest dimarts a la seu del Ministeri de Cultura, l’antic Hotel Rosaleda, en la primera trobada institucional després del canvi de Govern de la Generalitat el mes d’agost passat. Aquesta trobada ha servit per repassar els principals projectes en comú entre Andorra i Catalunya en matèria cultural, com és el cas de l’àmbit de les lletres, a través de la Fundació Ramon Llull.

Bonell, en aquest sentit, ha destacat que durant la reunió s'han plantejat possibles col·laboracions, per exemple, en l’àmbit del patrimoni cultural. "Nosaltres tenim sobre la taula la nova Llei de Patrimoni, i ells també estan treballant en una llei similar. Estem explorant com podem compartir informació" ha explicat, Bonell, qui també ha compartit que durant la trobada s'ha estat parlant sobre la possibilitat de buscar documents de Catalunya que parlin d'Andorra per digitalitzar-los i tenir-ne una còpia als arxius del Principat. En aquesta línia, Hernández ha subratllat que "és segur que hi ha molta documentació dispersa en diferents arxius, però també és cert que una gran part ja és accessible gràcies a la plataforma 'Arxius en Línia', on treballem per incorporar cada vegada més patrimoni digitalitzat. A partir d’aquí, col·laborarem amb el Govern d’Andorra per impulsar aquesta iniciativa".

Per altra banda, Bonell també ha subratllat que s'ha fet referència als artistes i al fet que a Andorra hi ha moltes associacions que treballen intensament en la promoció de la dansa tradicional i la cultura popular. "Hem parlat també dels nostres artistes perquè, com bé sabeu, volem promoure tot allò relacionat amb la projecció internacional i la professionalització dels creadors andorrans. Volem valorar quines col·laboracions podríem establir amb la conselleria de Catalunya en aquests àmbits" ha indicat, tot remarcant que actualment no hi ha cap iniciativa prioritària per sobre de les altres, però que en futures trobades potser es tractarà el tema del català.