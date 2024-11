Andorra Endavant demana per les millores en el sistema de la Història Clínica Compartida

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra Endavant ha entrat una bateria de preguntes a Govern respecte a la Història Clínica Compartida d'Andorra (HCCA) amb la intenció, destaca el partit, que es produeixin canvis que garanteixin una gestió més eficient i una experiència millor tant per als professionals sanitaris com per als pacients. El grup polític demana sobre el sistema informàtic, si s'ha canviat i les millores concretes en la usabilitat, com també per l'actualització dels protocols i continguts.

El partit també vol saber les millores en l'eficiència del sistema, els plans d'integració amb els sistemes sanitaris veïns, el feedback dels usuaris i si està previst desenvolupar un accés específic perquè els pacients puguin consultar la seva història clínica personal.