El tradicional concert de Santa Cecília frega el ple de l’Auditori Nacional

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Auditori Nacional d’Andorra va fregar pràcticament el ple per veure el tradicional concert de Santa Cecília, que organitza cada any la Fundació ONCA. El concert, celebrat ahir al migdia, va comptar amb dues parts. En la primera, protagonitzada per una cinquantena de músics, es va poder escoltar l’Orquestra de l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella, la Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (Jonca) i l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), que van oferir un viatge a través de la història perquè van tocar peces del barroc i música anglesa del segle XX –des de compositors com Rameau fins a Holst, passant pel britànic Britten–.

A la segona part, es van afegir fins a 150 músics a l’actuació, ja que els alumnes de les diferents escoles musicals del país es van unir en el que va ser una festa musical.