SomVeïns es posiciona en contra de l'Acord d'Associació

SomVeïns s'ha manifestat obertament en contra de l'Acord d'Associació amb Europa. El partit polític, a través d'un comunicat, al·lega que, després d'escoltar els veïns i d'haver estat assessorats per "gent entesa", l'acord no beneficiaria el país. L'escrit recull que "perjudicarà la gran majoria de ciutadans" i que són molts els que "votaran en contra d'aquest acord". La formació presenta dubtes sobre a qui beneficiarà i per quin motiu "el Govern està tan interessat que s'aprovi".

Des de SomVeïns denuncien que l'executiu sempre s'ha posicionat a favor i que no ha mantingut "un posicionament neutral". Segons el comunicat, entrar a Europa suposaria la contractació de personal especialitzat, el que portaria al Govern a recaptar més i, per tant, a apujar els impostos i crear-ne de nous. Un altre dels motius d'aquest "no" és la immigració. SomVeïns diu que amb l'entrada a Europa s'eliminaria el filtre de demanar els antecedents penals als qui vulguin entrar, augmentant la delinqüència al Principat.