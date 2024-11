Recollida de càpsules de cafè per promoure'n el consum a granel

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

ReciclemBé, les set parròquies i Pirinenca Serveis han posat en marxa una campanya publicitària de Street Marketing, per recollir les càpsules de cafè. Una iniciativa, emmarcada dins la Setmana Europea de Prevenció de Residus, segons el comunicat, que té per objectiu sensibilitzar a la població sobre la importància de les 3R: reduir, reutilitzar i reciclar. L'acció comptarà amb una tassa de cafè gegant a cada parròquia on es podran portar les càpsules d'alumini i de plàstic. D'altra banda, es busca "incentivar la població a deixar progressivament de consumir cafè de càpsula", que deixa 40.000 tones de residus a l'any, i "fer a poc a poc el canvi al cafè a granel".