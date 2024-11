El pressupost de la universitat s’apuja un 7% respecte al curs passat

Els pressupostos de l’UdA per al 2025 augmenten un 7% en comparació amb els anteriors, passant dels 5,274 milions d’euros als 5,642 milions actuals.

En aquest sentit, gran part de la culpa respon a l’increment de l’ajuda de Govern, que passa dels 4,061 milions d’euros als 4,465, un 10% superior. El pes majoritari en les aportacions de l’executiu continua en la seva línia: l’any 2024 era del 77% i per al vinent la xifra creix lleugerament, i arriba al 80%.

Els dos grans filàntrops són les carteres d’Educació i de Salut. En primer lloc, el ministeri que encapçala Ladislau Baró transferirà prop de tres milions d’euros, mentre que el d’Helena Mas n’aportarà la meitat. La transferència completa de Salut és corrent, mentre que 22.850 euros de la d’Educació és de capital. La normativa de l’UdA indica que aquella part transferida que no s’executa retorna a l’executiu. Els ingressos propis de l’UdA representen el 20%, i la immensa majoria (96%) provenen de les matrícules dels estudiants – 1.049.000 euros enfront dels 1.085.000 totals de la partida. Quant als alumnes de formació reglada, al final la xifra es tanca en 682, una xifra superior a la del curs anterior (675), però notablement inferior a les previstes (742). A més, per a aquest curs també es manté el mateix personal fix –17 treballadors– i els dos ajuts per a personal investigador en formació.

Els pressupostos remarquen la “necessitat” de disposar de nous espais per “donar resposta al creixement” experimentat en els darrers anys. No obstant això, els càlculs no preveuen la construcció, compra o lloguer de nous espais, així com tampoc l’adequació, donat que aquests estan previstos en els generals de Govern. Pel que fa a la carpeta de les inversions indirectes, les quals es fan a través de transferències, Govern vol impulsar les infraestructures del centre universitari per a aquest exercici.

Així doncs, els que estan en procés són la iniciativa de condicionar una part de l’edifici de l’antic Hotel Pol per a ús residencial del centre i els treballs d’adequació a l’antiga Fàbrica Reig per tal que aculli l’ampliació de les instal·lacions. De fet, les obres en aquest últim s’iniciaran abans de l’estiu del 2025. L’UdA és el segon àmbit més beneficiari de la inversió directa, darrere del servei andorrà d’atenció primària, el SAAS, que torna a rebre gran part del pastís.