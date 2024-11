El passat octubre s’ha registrat com el més plujós dels darrers cinc anys

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El mes d’octubre d’aquest 2024 ha estat el més plujós dels últims cinc anys. Així ho mostren les dades. A l’estació de FEDA Central, la que es pren com a referència per a la caracterització climàtica del país, hi van caure 154,9 mm d’aigua, mentre que la mitjana històrica del mes d’octubre és de 80,1 mm. Els ruixats han permès una recuperació dels cabals dels rius després d’uns mesos de sequera, ja que per primera vegada en el transcurs d’aquest 2024 hi ha hagut una anomalia positiva dels cabals. “Aquest mes el qualifiquem de molt plujós perquè ha plogut un 190% més del que és habitual”, apunta la tècnica del Servei Meteorològic, Lucía Rivero.