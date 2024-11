Millores dels protocols i iniciatives per millorar l'atenció a les víctimes de violència de gènere

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Ampliar el temps de suport psicològic, millorar l'atenció a la Seu de la Justícia, formar advocats especialitzats en l'atenció a víctimes de violència de gènere o que les persones que hagin patit violència de gènere puguin declarar en una sala a part, són algunes de les mesures que es volen impulsar per millorar l'atenció que rep una persona que ha patit violència de gènere. Aquestes són algunes conclusions que s'han extret de la taula de treball de Professionals d'Intervenció en Violències de Gènere que ha dut a terme l'Institut Andorrà de les Dones juntament amb una dotzena més d'entitats que intervenen en els protocols d'actuació, com poden ser Justícia, Policia, psicòlegs o pedagogs, entre d'altres. Aquest treball va començar el novembre de l'any passat amb la finalitat de millorar la coordinació entre tots els agents implicats perquè es van detectar alguns buits o mancances en alguns dels protocols. Amb aquestes novetats es busca protegir a les víctimes.

A través de reunions hi ha hagut una coordinació entre tots els estaments que ha de servir per beneficiar a les víctimes. "Hi havia desajustaments a l'hora de relacionar un estament amb un altre, hi havia algun buit i això és el que s'havia de resoldre i s'ha resolt". Aquest treball de xarxa entre totes les parts implicades ha servit per millorar alguns dels protocols ja existents i també ha permès la creació de noves accions, que han de servir per protegir la víctima i millorar l'experiència durant tot el procés d'atenció.

Des del punt de vista jurídic han sortit diverses iniciatives noves. Una d'aquestes és que un únic lletrat atengui la víctima durant tot el procediment, un cop feta la declaració davant la policia. "Fins ara el sistema fa que tinguin un advocat pel torn penal, un altre per civil, un altre que els assisteix la policia, i per mantenir la víctima tan protegida com sigui possible i que no hagi d'explicar a sis persones diferents el que li ha passat, la idea és tenir un únic advocat que li pugui fer el seguiment de tots els procediments", ha exposat la tresorera del Col·legi d'Advocats d'Andorra i membre de la comissió d'Igualtat del Col·legi d'Advocats, Marga Martí. Perquè això sigui possible, cal desenvolupar una formació concreta als lletrats, que esperen que en un futur es pugui executar en el país perquè ara mateix no existeix. De fet, s'ha demanat una subvenció en el Govern de cara el pressupost del Ministeri de Justícia de l'any que ve per poder implementar la mesura. L'import de la partida es desconeix, perquè no es té constància de quants advocats podria haver-hi en aquest torn específic de violències de gènere. Se sap que un total de 10 advocats van inscriure's a una formació de tres mesos en aquesta matèria a la Universitat Oberta de Catalunya, que es va plantejar des del Col·legi d'Advocats andorrà.

Una altra novetat impulsada a la Seu de la Justícia és elaborar una reforma constitucional per poder executar una ampliació de la preconstitució de la prova. Això consisteix en el fet que la víctima només hagi de declarar una vegada i ho faci en una sala adjacent, només acompanyada per psicòlegs i el seu advocat, per "afavorir la protecció de la víctima", ha descrit el fiscal adjunt, Ivan Alís. Fins ara això només s'aplicava, en casos de violència de gènere, en menors d'edat. "És una prova que es realitza molt abans del judici, durant la instrucció de la causa", ha especificat el fiscal, que ha agregat que és molt important que a l'altra sala hi siguin presents tots els actors judicials, com són el jutja, la fiscalia, el secretari judicial i també els processats perquè "el principi de contradicció estigui realitzat", ha esmentat Alís.

Dins de la Justícia també s'està treballant en un protocol d'atenció d'acollida perquè quan les víctimes arriben a la Batllia a denunciar, tinguin una atenció més directa per tal que no se sentin revictimitzades pel fet d'explicar la seva vivència més d'una vegada. "És un aspecte que les víctimes ens han demanat, arriben a la Batllia i es troben una mica desemparades", ha afirmat Alís. A més, s'han dut a terme formacions per tenir el personal preparat en atendre aquest tipus de situacions. Aquest encara no s'ha posat en marxa, però s'espera que de cara el 2025 ja estigui en actiu.

Una altra de les mesures implica ampliar l'atenció psicològica, ja que dins dels espais de suport no hi havia prou recursos humans i amb l'allargament del seguiment hi havia persones que s'havien trobat que necessitaven més temps de suport. Alhora, s'ha treballat amb el cos de Policia per crear un entorn més favorable quan tracten aquests temes.

També hi ha la voluntat de fer una formació per tots els professionals que intervenen en processos de violència de gènere. S'ha parlat amb el rector de la Universitat d'Andorra, Juli Minoves, perquè aquesta institució la pugui oferir. De moment això només s'ha posat sobre la taula i s'està a l'espera que es concreti més.