El lloguer assequible aportarà mig milió d’euros

L’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) remarca en el projecte de pressupost per a l’exercici 2025 una estructura que destaca pel seu enfocament en la gestió i manteniment dels habitatges de preu assequible. Aquesta nova orientació en el pressupost inclou una previsió per cobrir tant les despeses de manteniment d’aquests edificis com els ingressos esperats de les rendes que es derivaran de la seva cessió administrativa obligatòria. Aquesta és una novetat destacable respecte als pressupostos anteriors, que no incorporaven de manera tan específica aquesta partida d’ingressos i despeses.

Segons el projecte, el pressupost per al 2025 arriba a 1,3 milions d’euros, amb un increment del 141% respecte a l’any anterior. Aquesta pujada respon principalment a la necessitat d’incrementar els recursos per gestionar al voltant de 200 habitatges de preu assequible, una de les prioritats establertes pel Govern per a l’any vinent. Aquesta tasca, encomanada a l’INH pel ministeri d’Habitatge, s’ha convertit en un eix central en la planificació de l’institut per al 2025 i comporta un volum de treball i de gestió nou.

El pressupost preveu un augment de les despeses de personal del 35,4%, ja que serà necessari incorporar dos tècnics addicionals per fer front a les noves tasques de manteniment i gestió. A més, les despeses en consums de béns corrents i serveis creixeran un 176% respecte a l’exercici anterior. Aquestes partides reflecteixen l’ampliació de les funcions de l’INH i la necessitat de comptar amb recursos addicionals per assegurar la qualitat en la gestió del parc públic d’habitatges.

Una altra partida que augmenta considerablement és la de despeses financeres, amb un creixement del 1.900% respecte al 2024. Això s’explica per la previsió de costos associats als nous projectes de gestió i manteniment d’habitatges, així com pel suport financer requerit per posar en marxa l’administració de les rendes dels edificis. Pel que fa a les inversions reals, l’increment previst és del 47,8%, una dada significativa que es justifica per les inversions destinades a millores en la infraestructura i condicionament dels habitatges que gestionarà l’INH.

Pel que fa a la partida d’ingressos, es preveu un increment extraordinari del 537% gràcies a les rendes provinents dels habitatges que es començaran a gestionar durant el 2025, alguns ja disponibles des de finals del 2024, que sumaran 477.825 euros. Això permetrà cobrir una part dels costos associats a la gestió i manteniment dels edificis, una estratègia que l’INH espera que serveixi per fer el projecte més sostenible econòmicament i amb menys dependència de les transferències directes del Govern.

El pressupost també contempla un increment en les transferències tant corrents com de capital provinents del Govern, amb un augment del 52%, cosa que representa una aportació addicional de 244.368 euros que es tradueix en 683.916 euros. Aquest increment busca compensar el cost creixent que suposen les noves funcions de manteniment i gestió dels habitatges assequibles.