L’ONU reconeix Andorra per ser el primer país en presentar l’informe sobre l’acció climàtica

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha rebut a Bakú el reconeixement de l'ONU per a Andorra com a primer país en presentar l'informe sobre l'acció climàtica nacional. El distintiu ha estat lliurat en el marc de la celebració de la Conferència sobre el canvi climàtic de les Nacions Unides (COP29) que es fa aquesta setmana a la capital de l’Azerbaidjan. Forné ha encetat avui l’agenda de treball a la trobada que aplega països d’arreu amb la voluntat d’arribar a un punt d’acord per prendre mesures per assolir els objectius climàtics col·lectius del món acordats a l'acord de París i el conveni marc de Nacions Unides sobre el canvi climàtic (UNFCCC), destaca el Govern.

David Forné ha participat en la taula ministerial 'Global Climate Transparency' impulsada pel Japó, els Estats Units, la República de Sudàfrica, Itàlia i el Kazakhstan. El president de la COP29, Mukhtar Babayev, ha lliurat a Andorra el certificat com a primer país a presentar davant l'ONU i la comunitat internacional l'Informe Bianual de Transparència (BTR), ja que va entregar l'octubre del 2023 la documentació sobre l'històric d'emissions de gasos d'efecte hivernacle nacionals, els objectius de reducció de les mateixes, així com les mesures i polítiques que el país ha tirat endavant per lluitar contra el canvi climàtic. Forné va destacar que rebre aquest distintiu és un reconeixement de la comunita internacional a la tasca que fa el Principat en l'acció climàtica i va manifestar que "la transparència es converteix en una eina fonamental per fomentar la col·laboració global i garantir que les accions climàtiques tinguin impacte". El secretari d'Estat va afegir que "ser transparents ens permet ser exigents amb la resta d’estats que tenen grans potencials de mitigació d’emissions".