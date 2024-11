Immigrants implicats amb el català

L’aprovació de la llei sobre la llengua pròpia i oficial, el mes d’abril, feia pensar que era una de les principals raons de l’allau d’inscripcions als cursos que ofereix el Govern, però alguns dels estudiants asseguren que també tenen altres motius.

“Fa dos anys que visc a Andorra i m’interessa molt saber-ne perquè treballo en restauració, l’he après molt, però el volia polir”, explica l’estudiant colombiana Catalina Quevedo, que fa la formació d’autoaprenentatge al centre d’Escaldes. “I també perquè m’agraden molt els idiomes”, afegeix. “Vaig començar les classes perquè volia poder dirigir-me a qualsevol persona dels comerços i del carrer en català i també perquè treballo en un col·legi on parlen català i per poder desenvolupar-me millor aquí”, esmenta l’alumna del nivell B2 María Sanz. La Inés Martín, de Segòvia i també alumna de B2, explica que va decidir inscriure-s’hi perquè volia “adaptar-me a la cultura d’aquest país, per les normatives de feina que té el Govern i també perquè m’agrada fer societat amb l’idioma del país”. “Com a cambrer estic de cara al públic i així puc parlar amb ells català”, exposa Carlos Morales, que també l’aprèn amb la fórmula de l’autoaprenentatge. No va poder optar a fer classes presencials perquè ja no hi havia places quan s’hi va voler inscriure, però valora molt positivament l’alternativa. Elisardo Nieto esmenta que enguany ja és al nivell C1 i l’està fent perquè d’aquesta manera, en treballar en el sector de l’administració, “pots aspirar a alguna cosa més” en l’àmbit professional.

Tot i que la majoria no mencionen la llei com a principal estímul per apuntar-se a les formacions, veuen amb bons ulls l’aprovació de la nova legislació. “Ho trobo bé perquè és l’idioma oficial del país, sembla que tothom l’hauria de conèixer, però hi ha gent que porta com trenta anys aquí i no el sap parlar. Em sembla bé per continuar mantenint l’idioma i que no es perdi”, assegura Martín. Sanz comparteix l’opinió i li sembla “superbé perquè és l’idioma oficial i si no es parla, es perdrà” i que per “respecte al país, els treballadors haurien d’aprendre’l o almenys interessar-s’hi”. Crec que la llei està bé perquè ens ajuda i si l’idioma oficial és aquest, ens hi hem d’adaptar”, declara Quevedo. També explica que a vegades s’ha trobat en situacions treballant en què “fas l’esforç i parles en català, però hi ha gent que respon en espanyol”, indica. “És necessària perquè la gent es vegi obligada a aprendre el català”, narra Morales.

La majoria dels estudiants expliquen que els és complicat compaginar la feina i l’estudi de la llengua, però destaquen que l’experiència és positiva perquè els professors “són meravellosos, t’ajuden en tot el que poden i més, i això facilita moltíssim aprendre l’idioma”, comenta Martín. “Els professors són molt agradables, ara fem gramàtica i accentuacions, en els altres nivells sí que es parlava més, però ara és molt important l’escriptura”, detalla Sanz sobre el nivell que cursa ella. “M’ha ajudat molt venir aquí al centre perquè sento que és molt fàcil i sempre rebem ajuda dels professors”, valora Quevedo. “Hem après molt, es nota l’aprenentatge perquè a la feina tenim més idees quan un client ens diu una cosa que quan vam arribar”, relata Morales.