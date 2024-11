Govern i el comú d'Escaldes renoven els convenis per la restauració del Dodge Fargo

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern i el comú d'Escaldes han renovat el seu compromís per col·laborar conjuntament en la restauració del Dodge Fargo. Així ho ha confirmat l'executiu, a través d'una nota de premsa, on informa que aquest matí s'han reunit la ministra de Cultura, Mònica Bobell, i la cònsol major d'Escaldes, Rosa Gili, per signar el nou conveni. De fet, ambdues institucions han acordat afegir una addenda on cadascuna farà una aportació de 20.000 euros, 40.000 en total, per seguir amb la recuperació del vehicle. Una quantitat que ha de permetre "recuperar la part estètica, dignificant-ne l'aparença", en un treballs que consistiran a pintar el cotxe, fabricar i col·locar els vidres i els marcs i també la part mecànica.

"Amb aquesta última aportació ja tindríem el Fargo llest per poder-lo exposar", ha afirmat Bonell. "La restauració del Fargo va sorgir la legislatura passada a partir d’una iniciativa ciutadana per recuperar un vehicle que està carregat d’història. Preservar la memòria és important i aquest Fargo explica històries que són importants per a molta gent d’Andorra", ha afegit la ministra. Per la seva banda, Rosa Gili, ha aprofitat per remarcar la seva aposta per la recuperació del Dodge Fargo: "No vam dubtar a implicar-nos en aquest projecte, que és important per transmetre la nostra història".