Expulsat pel preu del lloguer

L’eix comercial i gastronòmic de Prat de la Creu perd un altre local emblemàtic. El bar de vins i tapes 13,5° abaixarà la persiana a finals d’aquest mes. Quan el 13,5º va obrir les portes ara fa nou anys, l’aposta era arriscada. La zona no tenia gaire atractiu comercial: molts locals estaven per llogar i poca gent creia en aquella ubicació. Es deia que la zona estava “maleïda”. El local en qüestió, de fet, era un magatzem. De mica en mica, aquest punt de la part alta de Prat de la Creu, l’adjacent al riu, va anar revitalitzant-se. En certa manera, el 13,5° va tenir el paper del pioner.

Els primers dos anys van ser durs, però amb perseverança el negoci va anar guanyant estabilitat i una clientela fidel, especialment local. Amb el temps, el bar va transformar-se en un d’aquests punts de trobada quotidians.

El negoci no ha fallat mai en les seves obligacions contractuals. En el moment, però, de l’expiració del contracte, la propietat va optar per no renovar el contracte de lloguer després de no arribar a una entesa sobre el preu de l’arrendament (gairebé el triple) i sobre la demanda d’una renda variable. No hi va haver marge per a l’acord. Ni tan sols per a la discussió.

Molts negocis que tenien un contracte de lloguer amb aquest propietari han desaparegut (la botiga de moda Ikka’s) o s’han hagut de traslladar (la perruqueria Kerala, l’auditoria Gaudit, la farmàcia Mitjavila, els Laboratoris Pasteur…). Es pot convenir que a les galeries Les Llums de Prat de la Creu s’està expulsant el petit comerciant i s’estan instal·lant negocis de restauració disposats a pagar lloguers alts, com és el cas de les franquícies (Burger King, Pitaya, Santagloria…).

Assumida la decisió de marxar de la zona, el bar de vins 13,5° es trasllada ara a la parròquia d’Escaldes-Engordany, a l’espai que antigament va ocupar el restaurant El Mussol. El tarannà del negoci serà molt semblant: vins de qualitat, productes senzills però bons i servei proper. La previsió és començar a servir a finals de desembre.

L’expulsió per la pressió rendista ha provocat una adaptació forçosa que fins i tot pot envigorir el negoci. Renovar-se per esquivar la desaparició.

Mentrestant, eixos com el del carrer Prat de la Creu aguditzen una tendència en auge: la despersonalització de l’oferta comercial i gastronòmica. Es va perdent país, identitat.