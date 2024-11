Comença la vista per la propietat de l'Obach d'Anyós i el Pic del Padern

Publicat per Àlex Ripoll Verificat per Creat: Actualitzat:

La disputa per la propietat de l’Obach d’Anyós i el Pic d’Anyós més la zona d’empriu (2.900.000 m²), que enfronta al comú d’Encamp contra les administracions de la Massana, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, ha arribat a la sala civil de la Batllia, on s'ha celebrat l'audiència prèvia. El que al·lega el comú d’Encamp és que quan es van fer les divisions territorials l’any 1974 entre la parròquia encampanada, la Massana i l’antiga Andorra la Vella no es van tindre en compte documents històrics que daten del segle XVIII que situaven el límit de la parròquia més enllà del qual es va acabar marcant.

El lletrat d’Encamp ha explicat com històricament les divisions territorials entre parròquies es marcaven amb creus, però l’any 74 quan es van establir els nous límits mitjançant una visura la línia entre Encamp i la Massana es va fer un espai on no es va localitzar cap Creu. Els comuns de la Massana, d’Andorra la Vella i d’Escaldes afirmen que la divisió es va fer correctament i que les pretensions d’Encamp no s’ajusten a la realitat.

En total, Encamp reclama la propietat de 50.000 metres quadrats que correspondrien al pic de Padern, vora 500.000 metres quadrats de l’Obach d’Anyós i 2.900.000 metres quadrats d’empriu. Inicialment, l’empriu rondava els 2.400.000, però una de les proves pericials que ha aportat el comú de la Massana -un informe de l’historiador Jacinto Bonales- apuntava que històricament l’empriu abarcava uns 500.000 metres quadrats més dels que contemplava la demanda inicial, i la representació d’Encamp ha decidit elevar la petició.