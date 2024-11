Els arquitectes denuncien la "manca de voluntat" dels comuns per contractar professionals del país

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Col·legi Oficial d'Arquitectes d'Andorra (COAA) ha volgut sortir al pas de les declaracions efectuades, a la reunió de cònsols, on es va denunciar el "bloqueig" per la dificultat de contractar tècnics per treballar en projectes "sensibles" com el POUP. Unes paraules que han volgut desmentir des del COAA, on a través d'un comunicat, remarquen que hi ha una "manca de voluntat" dels Comuns per contractar els professionals del país seguint el marc jurídic andorrà.

Al comunicat es destaca que la interpretació de l'article 16 de les Normes Deontològiques del COAA ha estat objecte de malentès i s'aclareix que, en cap cas, "prohibeix la realització de projectes dins la mateixa parròquia on es duu a terme la Revisió", com així es va manifestar en la reunió de Cònsols. Al·leguen que aquesta condició no suposa cap impediment per als col·legiats en realitzar revisions dels POUP. Els arquitectes destaquen que diferents arquitectes del Principat han realitzat revisions dels POUP amb normalitat i que "existeix una clara voluntat de participació per part dels professionals del país en la redacció dels plans d'urbanisme". De fet, posen com a exemple que a l'estiu, en la convocatòria d'un Comú, es van presentar sis col·legiats del COAA.

Des del Col·legi d'Arquitectes posen de manifest que el "problema" rau en que hi ha una manca de convocatòria de concursos públics. A més, denuncien que quatre dels Comuns han contractat arquitectes no residents i sense autorització per exercir al Principat d'Andorra "incomplint el que estableix la Llei 40/2022 de Professions Titulades". Una actuació que consideren "greu", ja que implica "una vulneració directa de la normativa vigent". Per últim, el COAA ha volgut reiterar la transparència i el compromís "amb la defensa de l'exercici professional".