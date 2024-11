Augment dels alumnes de segona ensenyança i batxillerat durant el curs passat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El nombre d'estudiants escolars que va finalitzar el curs acadèmic 2023/2024 va situar-se en 11.372, la qual cosa suposa un augment del 0,6% respecte als que van finalitzar el curs 2022/2023, que van ser 11.300. D'aquestes dades es desprèn que el 13,4% del total de la població d'Andorra està cursant estudis no universitaris, segons publica aquest dilluns el departament d'Estadística.

Per nivell d'ensenyament, hi ha un increment d'alumnes en els nivells de segona ensenyança (83 alumnes més, un 2,4%) i batxillerat (117 alumnes més, un 10,6%). Per contra, el nombre d'alumnes disminueix en els nivells de maternal (57 alumnes menys, un -2,9%), primera ensenyança (53 alumnes menys, un -1,2%) i formació professional (18 alumnes menys, un -3,4%).

Quant al sistema educatiu, en comparació amb el curs acadèmic anterior, el nombre d'estudiants escolars del sistema educatiu andorrà augmenta un 0,8% i se situa en els 4.700 alumnes, en el sistema educatiu espanyol augmenten un 3,6% i se situa en els 3.047 alumnes, en el francès disminueixen un 2,9% (3.373 alumnes) i, finalment, cal destacar el sistema anglès que, amb 252 alumnes, acumula el cinquè any de creixement consecutiu (13,5%).

En general, en el sistema educatiu andorrà estudien el 41,3% dels estudiants del Principat, seguit del sistema educatiu francès amb el 29,7%, el sistema educatiu espanyol amb el 26,8% i el sistema educatiu anglès amb un 2,2%.

Per nacionalitats, en el curs acadèmic 2023/2024, el nombre d'estudiants escolars amb nacionalitat diferent de l'andorrana, l'espanyola, la francesa i la portuguesa augmenta el seu nombre d'alumnes un 17,2% i se situa en 1.504. Els escolars de nacionalitat francesa són 249 (augmenten un 10,7%), els de nacionalitat espanyola són 1.247 i augmenten un 1,7% respecte al curs 2022/2023, mentre que els escolars de nacionalitat portuguesa són 206 i disminueixen un 12,3% i els de nacionalitat andorrana, que disminueixen un 2,0%, són 8.166.