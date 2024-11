Un viatge d’autobús de línia acaba amb amenaces de mort

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un viatge d’autobús a Canillo va acabar amb amenaces de mort entre el conductor i un passatger. El motiu: l’home va demanar la parada quan no tocava. Això va provocar que la situació anés escalant i la discussió passés de retrets sobre l’origen dels dos implicats, tots dos estrangers, a amenaces de mort després que el conductor fes una frenada brusca que va llençar el viatger contra una de les pantalles de seguretat del vehicle. Tot i les amenaces i la tensió de la situació, no es van requerir els serveis del cos policial i l’home va acabar baixant per voluntat pròpia.