La previsió de despesa sanitària creix fins als 146,5 milions el 2025

La Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) estima que aquest 2024 el tancarà havent reemborsat 139,4 milions en prestacions sanitàries per malaltia, accident de treball, maternitat i per assumir la cobertura total d’alguns actes o a afiliats amb mitjans econòmics insuficients. És més del que es va pressupostar i està un 9% per sobre del que es va gastar el 2023, que va fregar els 131 milions. La despesa experimenta un increment constant d’exercici en exercici (el 2022 la xifra executada van ser 117,4 milions) i la parapública ho justifica per “diferents factors, com ara la dimensió i l’envelliment progressiu de la població, l’encariment dels tractaments i fàrmacs, de nous circuits assistencials i les novetats que va incorporant la cartera de serveis sanitaris amb finançament públic”. D’aquest darrer aspecte, cita el transport no medicalitzat per a assegurats amb dificultats de mobilitat, la reproducció assistida i la cobertura de les consultes dels psicòlegs. En aquest escenari, per al 2025 es preveu seguir pujant i la xifra pressupostada per a l’assistència sanitària dels afiliats s’enfila als 146,5 milions, un 5% per sobre de la quantitat que s’espera destinar aquest exercici.

Cal recordar que de la branca general també pengen els salaris que s’abonen als afiliats per baixa laboral i les cotitzacions derivades i les prestacions d’invalidesa. I tots dos conceptes augmenten: per sous d’afiliats de baixa s’han previst 48,5 milions (un 5,4% per sobre de l’estimat per a aquest any) i per prestacions d’invalidesa s’han previst 24,2 milions (23,6 aquest 2024).

La despesa creix també fruit d’un increment de població que, al seu torn, genera més ingressos arran de l’augment de l’afiliació. L’increment d’assalariats d’aquest any respecte al 2023 està al tomb del 2,7%, amb una mitjana durant el primer semestre de prop de 47.000 mensuals. Per al 2025 s’ha previst un ritme d’augment similar, del 2,5%, amb una mitjana mensual de treballadors per compte d’altri de 48.000. També augmenten les afiliacions d’empleats per compte propi: per a aquest 2024 serà de l’ordre del 4,5% (són unes 8.500 persones) mentre que l’any vinent es moderarà una mica, fins al 3,8%. Amb tot, els ingressos per cotitzacions a la branca general dels assalariats previstes per a l’any vinent són un 6% superiors als d’enguany i seran uns 152 milions (325 si s’hi suma jubilació). Pel vessant del compte propi seran 28,7 milions (prop de 60 si s’hi suma l’aportació a la branca de les pensions).

El desequilibri de la branca generat per uns ingressos insuficients per cobrir l’augment de la despesa l’assumeix el Govern, i per al 2025 s’ha fixat en uns 33 milions (tres més que la previsió de tancament d’aquest exercici). L’aportació de l’executiu a la branca en preveu el dèficit i també els complements del 100% per a persones que justifiquen recursos econòmics insuficients i els complements no contributius de les pensions d’invalidesa per malaltia. En total, 39 milions.

LA BRANCA JUBILACIÓ

El que s’ha projectat per a la branca jubilació és que les pensions contributives representin prop de 180 milions d’euros, una quantitat un 13% superior a la que s’havia previst per a aquest any tenint en compte la incorporació de nous pensionistes al sistema i també la inflació. Els prop de 17.400 pensionistes d’engany es convertiran en uns 18.200 el vinent. El resultat positiu de la branca ha de seguir permetent l’exercici vinent fer una aportació al fons de reserva, la guardiola del sistema, d’uns 17 milions. No obstant, la Seguretat Social segueix alertant: “Urgeixen reformes”.

LES BRANQUES

1 LA DESPESA A CÀRREC DE LA GENERAL

Als 146,5 milions en despesa d’assistència sanitària s’hi sumen els 55,4 milions de salaris per baixes i cotitzacions i els 24,2 de prestacions d’invalidesa.

2 MÉS AFILIACIONS I MÉS INGRESSOS PER COTITZACIÓ

Creixen les afiliacions d’assalariats i treballadors per compte propi. Les cotitzacions d’uns i altres es preveu que sumin 325 i 60 milions, respectivament.

3 APORTACIÓ DE 17 MILIONS A LA GUARDIOLA

Augment de pensionistes a càrrec de la branca de jubilació, que s’estima que seran uns 18.200. Es podran aportar 17 milions al fons de reserva.