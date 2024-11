Política Lingüística busca un tècnic per cobrir un lloc de treball temporal

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El departament de Política Lingüística ha convocat un edicte per cobrir una plaça temporal. Es busca un tècnic –la formació necessària és una titulació d’ensenyament superior en assessorament lingüístic, filologia, llengua catalana, traducció i interpretació, o comunicació i disposar de la titulació C2 de català– que tindrà com a funció garantir el servei de correccions i consultes intern del Govern i per als ciutadans, i participar de la política lingüística. Aquest últim àmbit, recorda l’edicte, consisteix a promoure l’ús del català en diferents sectors de la societat a través de campanyes o accions diverses; sensibilitzar la població sobre la necessitat de protegir i defensar la llengua oficial; vetllar perquè es compleixi la legislació lingüística i fer projectes per desplegar-la, i impulsar la investigació en l’àmbit lingüístic.

La remuneració que s’ofereix és una retribució anyal bruta de 31.379,71 euros, distribuïda en tretze pagues i el lloc de feina és de caràcter interí. Els candidats interessats tenen de termini fins al pròxim 27 de novembre per formalitzar la sol·licitud. El plec de bases de la convocatòria inclou el temari per a la prova professional que hauran de superar. Política Lingüística es reforça tenint en compte que s’ha de fer tot el desplegament de la nova llei del català.