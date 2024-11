Una nova etapa per al centre Andorra Sostenible

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de vint anys duent a terme tasques de difusió i divulgació de la sostenibilitat, el centre Andorra Sostenible viu un “reimpuls”. Així ho posa en relleu Jose Gismero, cap de projectes de BMS Consultoria Estratègica, l’empresa que ha resultat adjudicatària del servei i també de la gestió de les escoles verdes. D’aquesta manera, segons relata Gismero, que serà també coordinador i director d’aquest servei, es vol que Andorra Sostenible tingui una major presència en el dia a dia de la societat i estar molt més involucrat amb les entitats socials, el teixit empresarial i les administracions per tal que Andorra pugui “ser més sostenible”.

L’aspiració dels nous responsables del servei és que Andorra Sostenible pugui esdevenir “una peça clau i important” en matèria mediambiental i de sostenibilitat, és a dir, ser una referència en la societat en aquestes matèries. Es vol que sigui un “organisme útil”. En aquesta nova etapa s’ha optat per mantenir l’equip que fins ara treballava al centre, un educador per a les escoles i un coordinador i s’hi ha sumat un tècnic mediambiental i Gismero com a coordinador i director. Es reivindica, de fet, aquesta experiència i el fet que coneixen bé el territori, les associacions i també les institucions, amb la qual cosa la relació pot ser “més fluida”. A més, altre dels punts importants és el fet que les noves instal·lacions estiguin a peu de carrer, al carrer Doctor Mitjavila, la qual cosa dona una major visibilitat a l’espai. També, el fet que es trobi en les instal·lacions del 'coworking' Hive Five fa que es disposi de dos espais grans per fer conferències i jornades. Així, una de les principals novetats és que es volen impulsar més accions comptant també amb altres entitats. Precisament, l’estrena d’aquesta agenda d’actes serà la setmana que ve, dimarts 19 a les 19 hores, amb una jornada centrada en el malbaratament alimentari coincidint amb la Setmana europea de la prevenció de residus.

També es vol fer un impuls a la vessant comunicativa i a les xarxes socials, amb una estratègia més activa a les xarxes amb continguts audiovisuals i més dinàmics. I pel que fa a les col·laboracions amb el teixit empresarial, tenen prevista una ronda d’entrevistes amb les associacions empresarials i també amb altres entitats per donar-se a “conèixer”.

Tal com s’ha esmentat, una de les línies d’activitat del servei serà la gestió de les escoles verdes. Cal tenir en compte que actualment el 100% dels centres educatius del país conformen aquesta xarxa i ara el que es pretén és, d’una banda, fer grups de treball específics a cada escola per tal que puguin “desenvolupar accions de sostenibilitat i mediambientals”, amb l’ajuda del centre, ja que es vol “involucrar més” el professorat i l’alumnat. Per aquest motiu, se’ls presentarà, la setmana que ve, les novetats que hi ha previstes, entre les quals el fet que els centres tindran més tallers i activitats a la seva disposició.