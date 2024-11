Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Agència Nacional de Ciberseguretat va alertar ahir d’un intent d’estafa que consisteix a enviar un missatge al mòbil fent-se passar per Netflix i dient a l’usuari que no s’ha acceptat l’últim pagament. El que es busca és robar dades, siguin personals o bancàries, i l’Agència va recordar que no se n’han de facilitar fora de la plataforma o l’app legítima.