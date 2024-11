Grandvalira Resorts invertirà més de 100 milions en projectes per al futur

Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La temporada de Grandvalira Resorts d’enguany es va centrar a garantir la neu amb una forta inversió en innivadors, però també es van plantar les llavors d’alguns projectes que veuran la llum els pròxims anys. En aquest sentit, aquest hivern entra en vigor la nova concessió del Comú d’Encamp a Saetde per l’explotació de les pistes del Pas de la Casa i Grau Roig per als pròxims 50 anys. Un dels principals reptes del pla d’inversió és l’expansió del domini esquiable al pic del Maià, juntament amb millores als peus de pistes dels sectors del Pas de la Casa, Grau Roig i Encamp, així com altres projectes centrats en la sostenibilitat, seguint el pla de Grandvalira per ser autosuficients a totes les pistes en els pròxims anys. Tots aquests canvis entren en el marc d’un compromís d’inversió de fins a 100 milions d’euros, 42,6 dels quals s’invertiran durant els primers 10 anys de concessió, segons es va explicar durant la presentació de les novetats d’enguany.