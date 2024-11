Concòrdia vol incorporar un règim sancionador al Tribunal de Comptes

Concòrdia proposarà a la comissió de finances introduir un règim sancionador al Tribunal de Comptes, que en l’actualitat no en té. “Creiem que la llei del Tribunal de Comptes ha d’incorporar un règim sancionador i que el tribunal ha de tutelar les possibles sancions”, va comentar el president parlamentari de la formació Cerni Escalé, que va avançar que “redreçarem a la comissió de finances aquesta petició per acabar amb els incompliments”.

La idea de Concòrdia surt a la palestra després que la comissió de finances fes públic aquesta setmana que l’única fiscalització de les liquidacions de comptes de l’exercici 2022 d’administracions i entitats públiques que no aprovava era la d’Andorra Desenvolupament i Inversió (ADI), seguint les conclusions de les verificacions de l’auditoria del Tribunal de Comptes. El partit apunta que el tribunal ha detectat uns quants cops en el temps que diverses institucions públiques actuen no d’acord amb la llei i citen l’exemple de l’executiu, que “se salta sistemàticament la de la regla d’or i la llei no preveu impactes per a aquests incompliments”, comenta Escalé.

“Creiem que el tribunal ha de tenir règim sancionador i tutelar les possibles sancions” Cerni Escalé, Pres. parlamentari de Concòrdia

A la pràctica, aquests incompliments que detecta l’organisme no tenen conseqüències. “Les observacions s’inclouen i es tenen en compte de cara a l’altre exercici amb propostes de millora perquè l’organisme ho arregli”, apunta el conseller general de DA i president de la comissió de finances, David Montaner. Les funcions actuals del Tribunal de Comptes són únicament fiscalitzadores i consultives. En aquest sentit, l’organisme emet notes informatives que poden tenir dos recorreguts que en cap cas preveuen sancions. El primer és una mena de reprimenda, com succeirà en el cas de l’ADI, amb la voluntat que en els següents comptes no apareguin aquestes irregularitats. En segon lloc, en cas de ser més greus les irregularitats que detecti, el tribunal té la potestat d’informar la fiscalia si veu indicis de delictes de caràcter penal, com a pas previ a les seves indagacions.

Tal com avisa Escalé, la llei del tribunal canviarà aviat. Cal recordar que el Tribunal de Comptes és un dels quatre organismes adscrits al Consell General i la seva llei serà la darrera que el legislatiu modificarà, després de la de l’APDA, el raonador del ciutadà i l’AQUA.