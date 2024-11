Competició sana pel català

Andorra la Vella, Barcelona, Palma, València i Perpinyà. Aquestes són les capitals dels cinc territoris refugi del català que durant les pròximes setmanes i mesos disputaran les semifinals de la segona edició del famós joc virtual de cercar combinacions de paraules amb lletres, el Paraulògic. La primera escollida a acollir les semifinals va ser Andorra la Vella, concretament el centre cultural La Llacuna, que ahir al matí va albergar la contesa.

Quinze classificats van participar en la ronda prèvia a la gran final, que tindrà lloc al gener a Barcelona –són aquells que van passar el cribratge de dues proves virtuals fetes amb anterioritat–, en una jornada que va consistir en un total de setze proves del famós joc de mots en català, que va combinar l’enginy per trobar paraules sota les premisses marcades i els enigmes.

A més, els concursants tenien límit de temps a cada prova. Fins i tot els acompanyants dels concursants eren a la sala i podien participar en algun enigma o pregunta oral que es feia entre proves. Tot plegat, en un ambient distès on es prima la diversió per sobre de la competició.

“Fa molts anys que intento treure-li aquesta vestimenta de cosa seriosa, complicada i punitiva que té la llengua i posar-li la disfressa de la juguera”, comenta l’organitzador del concurs, el filòleg i divulgador lingüístic Pau Vidal. Vidal creu que la idea que la llengua és quelcom feixuc “ens perjudica molt”, i va trobar que a la semifinal andorrana hi va haver “molt bon ambient i una atmosfera de complicitat”. A més, afegeix que “si no hi ha feeling o sentit de l’humor, es nota molt, i aquí a Andorra s’ha notat molt que hem connectat, que la gent ha vingut més enllà que per fer punts” i que el Paraulògic “empodera” la gent perquè “veuen que tenen més llengua a dins del que es pensen”.

Una de les cinc concursants que al gener viatjarà cap a Barcelona és Erika Colomer, que va ser la guanyadora de la prova. De fet, és el segon any que la guanya i que es presenta a la gran final. “M’ho he passat molt bé, hi ha hagut molt nivell entre els concursants”, comenta Colomer, que ha començat anant segona o tercera i després s’ha mantingut al capdavant. A més, té especials ganes de tornar a la darrera prova perquè té una “espineta clavada” de la final de l’any passat, ja que a la primera prova va llegir malament l’enunciat i va caure avall en la classificació.

Tal com apunta Vidal, un dels maldecaps que té l’organització és trobar un espai que aculli la cita. “El problema és el lloc, l’any passat vam morir d’èxit amb més de 500 assistents”. S’hi citaran 70 finalistes d’arreu de parla catalana.