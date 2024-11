Una cinquantena de persones tallen la C-16

Publicat per Àlex Ripoll Verificat per Creat: Actualitzat:

Pirineu Viu ja ha començat el tall de carreteres que van anunciar ahir. Una cinquantena de persones s'ha reunit a la plaça Gernika de Berga per mobilitzar-se i bloquejar la C-16, un dels principals punts d'accés a la Cerdanya pels turistes, tal com ha apuntat un dels membres de l'organització, Bernat Lavaquiol. La convocatòria estava prevista per les 16:30, però finalment el tall s'ha produït sobre les 17:30.

Des de Trànsit han informat que s'han format cues de 8 quilòmetres des de Cercs i que s'han activat desviaments senyalitzats per dins d ela població de Berga. Lavaquiol ha apuntat que no saben quan durarà el tall, però que la intenció és "no molestar excessivament als cotxes".

L'acció d'avui també servirà de preàmbul de la manifestació del 6 de desembre a la Seu que es farà per reivindicar un habitatge digne a tota la zona dels Pirineus.