Aval a la multa d’una empresa per no tenir mesures de seguretat

La sala administrativa del Tribunal Superior de Justícia ha desestimat el recurs d’una empresa que no estava d’acord amb la multa imposada pel Govern per haver incomplert la llei en matèria de prevenció de riscos laborals. La societat va interposar una demanda jurisdiccional contra la resolució del Govern, de data 27 de setembre del 2023, que desestimava el recurs contra la resolució del ministeri de Presidència, Economia i Empresa, de data 8 de maig del 2023, que li imposaven tres sancions (de 1.500, 2.200 i 2.200 euros, és a dir, un total de 5.900 euros), tot demanant que les tres infraccions fossin considerades com a lleus, i els seus respectius imports, fixats en 601 euros cadascuna; subsidiàriament en 601 euros les dues primeres i, en 1.100 euros la darrera. La Batllia no va acceptar la demanda i l’empresa va presentar al Superior un escrit d’apel·lació.

La sanció apel·lada és per manca de mesures de seguretat en el treball, i el Govern considera que el fet que no s’hagi produït cap accident no impedeix que s’hagi comès la infracció i, per tant, les sancions són proporcionades.

Segons s’indica a la sentència, al tribunal es van presentar dos vídeos en què clarament es pot veure la presència de treballadors de l’empresa a la teulada d’un edifici sense cap sistema de seguretat –bastides o xarxes– o de subjecció individual –un arnès i que aquest estigués subjecte a una “línia de vida”–, sistemes que, en cas de relliscada del treballador, permeten evitar-li la caiguda en alçada al buit, la qual cosa implica un perill greu per la seva seguretat (de fet, des d’aquella alçada el risc era de patir greus lesions o, fins i tot, de mort).

El tribunal recorda que la llei estableix que els treballadors tenen dret a una prevenció i protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball, i que, en correspondència, l’empresa té el deure de garantir la seguretat i la salut dels treballadors en tots els aspectes relacionats amb la feina.

La sentència assenyala que “no hi ha dubte que aquestes mesures de seguretat no es van complir, i que el fet descrit encaixa amb la tipificació aplicada per l’Administració, sobre incomplir les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals quan creïn un risc greu per a la integritat física o la salut dels treballadors afectats i, especialment, en matèria de mesures de protecció col·lectiva o individual, sense que sigui necessari, com ja s’ha dit, per a la producció de l’il·lícit administratiu que els treballadors patissin cap dany”.