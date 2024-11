Pirineu Viu tallarà la C16 demà a l'altura de Berga

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Pirineu Viu ha informat que demà, diumenge 17, tallarà la carretera C16, a l'altura de Berga. El tall està coordinat per una trentena d'organitzacions del Pirineu i servirà per denunciar les grans infarestructures multimilionaries dissenyades per portar més turisme i segones residències a la Cerdanya. La convocatòria serà a les 16:30 a la plaça Gernika de Berga.

També s'aprofitarà per fer una crida a la manifestació per un habitatge digne, convocada per Pirineu viu el dia 6 de desembre a la Seu d'Urgell.