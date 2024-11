Mobilització veïnal per reclamar passos de vianants a l’avinguda Salou

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Crisi de passos de vianants a l’avinguda Salou (una via que neix a Andorra la Vella i mor a Santa Coloma). Els veïns, propietaris de negocis i clients es queixen de la falta d’espais segurs per poder travessar l’avinguda. Aquesta manca de passos es dona entre l’Estadi Comunal i el parc de bombers. Els afectats han calculat una distància de gairebé dos quilòmetres entre un punt i l’altre. Asseguren que quan volen passar d’una banda a l’altra han de córrer el risc de patir un accident perquè es veuen obligats a caminar sobre la calçada mentre vigilen que no baixin o pugin vehicles. En un tram important tampoc hi ha vorera (sí que hi ha carril per a bicicletes).