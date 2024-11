La guardiola de les pensions perd 12 milions a l’octubre

Verificat per

El volum d’actius gestionats pel fons de reserva de jubilacions (FRJ) ha patit una lleugera davallada el mes d’octubre, fruit en part dels resultats de les eleccions dels Estats Units, que tal com s’assenyala a l’informe mensual del fons, han “penalitzat la renda variable” davant “d’una nova guerra comercial entre els EUA i la Xina, i les decepcions en els resultats d’algunes empreses”, la qual cosa ha fet que la renda variable caigui. Així, es passa dels 1.794,4 milions gestionats el mes de setembre als 1.782,6 de l’octubre, uns 12 milions menys.

D’aquesta manera, els gestors de la cartera posen en relleu que “les bones dades macroeconòmiques als EUA i la possibilitat d’una victòria de Donald Trump a les eleccions presidencials, partidari de polítiques generadores d’inflació (proteccionisme i baixades d’impostos), han provocat caigudes en el preu de la renda fixa” i, d’altra banda, cal tenir en compte el que s’ha esmentat sobre la renda variable.

Tot i aquesta caiguda de dotze milions, la cartera del FRJ acumula una rendibilitat del 5,35% aquest any, amb una caiguda de 0,66% a l’octubre. La rendibilitat acumulada a llarg termini del fons supera la inflació andorrana, com estableix l’objectiu marcat per la llei, ja que des del 2012 l’IPC acumulat és del 22,49% i la rendibilitat del fons, del 37,95%.

RENDIMENT DEL 12,2%

El posicionament de la cartera d’inversions del fons de pensions dels assegurats de la CASS es divideix en un 61,4% en renda fixa i monetària, un 30% en renda variable i un 8,6% en altres actius. El rendiment de les inversions en els últims dotze mesos ha assolit un 12,2%.