Una discussió entre el conductor d'un autobús i un passatger acaba amb amenaces de mort

Una discussió entre el conductor d'un autobús i un passatger va acabar amb crits i amenaces de mort. El motiu de la trifulga, segons recull una de les passatgeres de l'autobús, era que el passatger va demanar la parada quan no tocava, i això va fer que el conductor es posés nerviós i s'iniciés la discussió. Els fets van tenir lloc a les 19:42, a l'Aldosa

La situació va anar escalant per moments. Al principi es van intercanviar comentaris sobre l'origen dels implicats com "no vinguis a dir que no estic al meu país perquè ets un immigrant igual que jo", entre altres retrets sobre la procedència dels dos. Després, el xofer va manar callar al viatger i el va amenaçar de trucar a la policia.

La baralla va arribar al punt més àlgid quan el conductor va fer una frenada brusca que va provocar que el passatger impactés contra una de les pantalles protectores de l'autobús. Llavors, l'home va esclatar i van començar les amenaces, algunes de mort. "Ara veuràs", "dona'm el teu nom perquè et trencaré la boca" o "baixa perquè et mataré", van ser algunes de les coses que l'home va dir al pilot, tot mentre conduïa un autobús ple de gent.

Durant el conflicte els dos participants van amenaçar de trucar a la policia diverses vegades, però finalment no ho van complir i no es van requerir els serveis dels agents, tal com han confirmat aquest matí.