Definida la terna andorrana de la final del Paraulògic

La semifinal andorrana del Paraulgic s'ha celebrat aquest matí a la Llacuna i ha aplegat a quinze aspirants, dels quals només cinc participaran en la gran final de gener a Barcelona. Una cita que comptarà amb la presència d'una setantena de finalistes de les diferents zones de parla catalana: Andorra, Catalunya, País València, Illes Balears i Catalunya Nord.

La jornada ha consistit en 16 proves del famós joc de mots en català, que ha combinat l'enginy per trobar paraules sota les premisses marcades i els enigmes. A més, els concursants tenien límit de temps a cada prova. Erika Colomer ha guanyat la semifinal i és el segon any que repeteix a la final. "M'ho he passat molt bé, hi ha hagut molt nivell entre els concursants", comenta Colomer, que ha començat anant segona o tercera i després s'ha mantingut al capdavant. A més, té una "espineta clavada" de la final de l'any passat perquè la primera prova va llegir malament l'enunciat i va caure avall en la classificació. L'organitzador del concurs, el filòleg i divulgador lingüístic, Pau Vidal, creu que la semifinal ha anat "molt bé" perquè "hi ha hagut molt bon ambient i una atmosfera de complicitat". Afegeix que "si no hi ha feeling o sentit de l'humor, es nota molt i aquí a Andorra s'ha notat molt que hem connectat, que la gent ha vingut més enllà que per fer punts". Juntament amb Colomer, la resta de final la completen tres dones i un home.